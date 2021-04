மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் 4 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் துப்பாக்கி ஏந்திய போலீஸ் பாதுகாப்பு + "||" + police with gun and superwised at 4 counting centers in Salem district

