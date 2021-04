மாவட்ட செய்திகள்

ஆற்றை கடந்து வாகனங்களில் சென்ற மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் + "||" + Electronic voting machines in vehicles across the river

ஆற்றை கடந்து வாகனங்களில் சென்ற மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள்