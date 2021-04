மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் அணியாதவர்களுக்கு ஓட்டு போட அனுமதி கிடையாது, 3,074 வாக்குச்சாவடிகள் ‘வெப் கேமரா’ மூலம் கண்காணிப்பு சென்னை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி தகவல் + "||" + Non-masked voters will not be allowed to drive, 3,074 polling booths will be monitored by webcam, according to the Chennai District Election Officer.

