மாவட்ட செய்திகள்

காயல்பட்டினம் கடற்கரை பகுதி வாக்குச்சாவடியில்பெண்கள் நீண்ட வரிசைில் காத்திருந்து வாக்குப்பதிவு

at the kayalpattinam beach area, polling station, women wait in long ques to cast their votes

