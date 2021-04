மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குச்சாவடியில் தி.மு.க.வினர் வாக்கு சேகரிக்க அ.தி.மு.க.வினர் எதிர்ப்புநிலக்கோட்டையில் பரபரப்பு + "||" + At the polls admk workers protest to dmk collect votes

வாக்குச்சாவடியில் தி.மு.க.வினர் வாக்கு சேகரிக்க அ.தி.மு.க.வினர் எதிர்ப்புநிலக்கோட்டையில் பரபரப்பு