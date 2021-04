மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவை படம் எடுத்து முகநூல் பக்கத்தில் வெளியிட்ட வாலிபர் + "||" + The young man took a picture of the ballot and posted it on his Facebook page

வாக்குப்பதிவை படம் எடுத்து முகநூல் பக்கத்தில் வெளியிட்ட வாலிபர்