மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒப்படைக்கும் பணி விடிய விடிய நடந்தது + "||" + The handing over of the voting machines took place at dawn

வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் ஒப்படைக்கும் பணி விடிய விடிய நடந்தது