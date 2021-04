மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் பணியாளர்களின் அலட்சியத்தால் கள்ள ஓட்டு:சர்க்கார் பட பாணியில் 49பி சட்டத்தை பயன்படுத்தி வாக்குப்பதிவு செய்த வாலிபர் + "||" + The young man who voted using the Sarkar movie style 49B Act

தேர்தல் பணியாளர்களின் அலட்சியத்தால் கள்ள ஓட்டு:சர்க்கார் பட பாணியில் 49பி சட்டத்தை பயன்படுத்தி வாக்குப்பதிவு செய்த வாலிபர்