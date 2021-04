மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் காரணமாக 30-ந் தேதி வரை கடற்கரைகள் மூடல்; மாநகராட்சி கமிஷனர் உத்தரவு + "||" + Beaches closed until 30 due to corona spread; Order of the Commissioner of the Corporation

கொரோனா பரவல் காரணமாக 30-ந் தேதி வரை கடற்கரைகள் மூடல்; மாநகராட்சி கமிஷனர் உத்தரவு