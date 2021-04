மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மேற்கு தொகுதி உள்பட பல இடங்களில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் திடீர் கோளாறு + "||" + Sudden malfunction of electronic voting machines in several places including Salem West constituency

சேலம் மேற்கு தொகுதி உள்பட பல இடங்களில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் திடீர் கோளாறு