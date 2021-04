மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆண்களை விட பெண்கள் அதிகம் பேர் ஓட்டு போட்டுள்ளனர்