மாவட்ட செய்திகள்

தேனி அருகே வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறைகளுக்கு சீல் + "||" + Rooms where voting machines are kept sealed

தேனி அருகே வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறைகளுக்கு சீல்