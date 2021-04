மாவட்ட செய்திகள்

ஏலகிரி மலையில் மீண்டும் தீப்பற்றி எரிந்ததால் மூலிகை செடிகள் எரிந்து நாசமாயின. + "||" + The fire that burned about again in Yelagirimalai

ஏலகிரி மலையில் மீண்டும் தீப்பற்றி எரிந்ததால் மூலிகை செடிகள் எரிந்து நாசமாயின.