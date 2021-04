மாவட்ட செய்திகள்

நீண்டவரிசையில் காத்திருக்காமல் வாக்களித்து சென்ற மக்கள் + "||" + People who went to the polls without waiting in long queues

நீண்டவரிசையில் காத்திருக்காமல் வாக்களித்து சென்ற மக்கள்