மாவட்ட செய்திகள்

சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் 4 ஏரிகளில் 75 சதவீதம் தண்ணீர் இருப்பு; கோடை காலத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது + "||" + 75 per cent water reserve in 4 lakes supplying drinking water to Chennai; There will be no shortage in the summer

சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் 4 ஏரிகளில் 75 சதவீதம் தண்ணீர் இருப்பு; கோடை காலத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்படாது