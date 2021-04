மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில்தேர்தல் பாதுகாப்பு பணி முடிந்து துணை ராணுவத்தினர் புறப்பட்டனர்சிறப்பு ரெயிலில் லக்னோ பயணம் + "||" + The paramilitaries left after the election security mission was over

திருச்சி, புதுக்கோட்டை மாவட்டங்களில்தேர்தல் பாதுகாப்பு பணி முடிந்து துணை ராணுவத்தினர் புறப்பட்டனர்சிறப்பு ரெயிலில் லக்னோ பயணம்