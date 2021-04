மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் ரூ.92 கோடியில் ஈரடுக்கு பஸ் நிலையம் அமைக்கும் பணி தீவிரம் + "||" + Intensive work to set up a double bus stand at Salem at a cost of Rs 92 crore

சேலத்தில் ரூ.92 கோடியில் ஈரடுக்கு பஸ் நிலையம் அமைக்கும் பணி தீவிரம்