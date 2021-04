மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் வீடு வீடாக காய்ச்சல் பரிசோதனை தொடங்கியது; 12 ஆயிரம் பணியாளர்கள் களத்தில் இறங்கினர் + "||" + House-to-house checking Fever testing started in Chennai; 12 thousand employees went down to the field

சென்னையில் வீடு வீடாக காய்ச்சல் பரிசோதனை தொடங்கியது; 12 ஆயிரம் பணியாளர்கள் களத்தில் இறங்கினர்