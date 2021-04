மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி போட குவிந்த பொதுமக்கள் + "||" + The public gathered to be vaccinated at the Government Primary Health Center

அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் தடுப்பூசி போட குவிந்த பொதுமக்கள்