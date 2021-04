மாவட்ட செய்திகள்

திருமணம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆர்.டி.ஓ.விடம் அனுமதி பெற வேண்டும் + "||" + Permission must be obtained from the RDO for events including weddings

