மாவட்ட செய்திகள்

நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறதுசமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் தேர்த்திருவிழாபக்தர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது + "||" + Samayapuram Mariamman Temple car Festival starts tomorrow with flag hoisting. Devotees are not allowed in this.

நாளை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்குகிறதுசமயபுரம் மாரியம்மன் கோவில் தேர்த்திருவிழாபக்தர்களுக்கு அனுமதி கிடையாது