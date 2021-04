மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் பொதுமக்களுக்கு காய்ச்சல் கண்டறியும் முகாம்- வீடு வீடாக கபசுர குடிநீரும் வழங்கப்பட்டது. + "||" + Influenza camp for the public in Nellai - door to door drinking water was provided

நெல்லையில் பொதுமக்களுக்கு காய்ச்சல் கண்டறியும் முகாம்- வீடு வீடாக கபசுர குடிநீரும் வழங்கப்பட்டது.