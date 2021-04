கொரோனா பரவல்: சேலத்தில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் கட்டுப்பாடு-வாகன ஓட்டிகளுக்கு முககவசம் கட்டாயம்

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல்: சேலத்தில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் கட்டுப்பாடு-வாகன ஓட்டிகளுக்கு முககவசம் கட்டாயம் + "||" + Corona spread: Control-vehicle drivers forced to wear masks at petrol stations in Salem

கொரோனா பரவல்: சேலத்தில் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் கட்டுப்பாடு-வாகன ஓட்டிகளுக்கு முககவசம் கட்டாயம்