மாவட்ட செய்திகள்

வண்ணாரப்பேட்டையில் 10 ரூபாய்க்கு மருத்துவம் பார்த்த டாக்டர் கோபாலன் மரணம் + "||" + Dr. Gopalan, who was treated for 10 rupees in Washermenpet, died

வண்ணாரப்பேட்டையில் 10 ரூபாய்க்கு மருத்துவம் பார்த்த டாக்டர் கோபாலன் மரணம்