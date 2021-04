மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல்லில் முதல்முறையாகபொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம் + "||" + For the first time in Dindigul Corona vaccination special camp for the general public

திண்டுக்கல்லில் முதல்முறையாகபொதுமக்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம்