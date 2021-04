மாவட்ட செய்திகள்

சோமரசம்பேட்டை அருகே தண்ணீர் பாய்ச்சுவதில் தகராறு:கணவர் கண்முன்னே பெண் அடித்துக்கொலை3 மகன்களுடன் கொழுந்தன் கைது + "||" + The woman was beaten to death in front of her husband in a dispute over water near Somarasampet. The womans cousin, along with 3 sons, was arrested in connection with the incident.

