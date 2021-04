மாவட்ட செய்திகள்

மெட்ரோ ரெயிலில் பயணம் செய்பவர்கள் முக கவசம் அணியாவிட்டால் ரூ.200 அபராதம் நிர்வாகம் அறிவிப்பு + "||" + A fine of Rs 200 will be imposed on passengers traveling on Metro trains for not wearing face shields

