மாவட்ட செய்திகள்

15 மாவட்டங்களில் அதிக உயர்வு தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 6 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது + "||" + The highest increase in 15 districts is near 6,000 corona impact in Tamil Nadu

15 மாவட்டங்களில் அதிக உயர்வு தமிழகத்தில் கொரோனா பாதிப்பு 6 ஆயிரத்தை நெருங்குகிறது