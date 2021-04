மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் உண்டியலை உடைத்து பணம் கொள்ளை- கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான மர்மநபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Robbery of money by breaking the temple bill- Police webcast to the mysterious person recorded on the surveillance camera

கோவில் உண்டியலை உடைத்து பணம் கொள்ளை- கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான மர்மநபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு