மாவட்ட செய்திகள்

தலைவாசல் அருகே நகைக்கடையில் 5 கிலோ வெள்ளிப்பொருட்கள் கொள்ளை-பூட்டை உடைத்து புகுந்து மர்ம நபர்கள் துணிகரம் + "||" + 5 kg of jewelery looted from jewelery shop near thalai vasal

தலைவாசல் அருகே நகைக்கடையில் 5 கிலோ வெள்ளிப்பொருட்கள் கொள்ளை-பூட்டை உடைத்து புகுந்து மர்ம நபர்கள் துணிகரம்