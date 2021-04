மாவட்ட செய்திகள்

சேலம்-விருத்தாசலம் ரெயில் வாழப்பாடியில் நின்று செல்லுமா?-கிராம மக்கள் எதிர்பார்ப்பு + "||" + Will the Salem-Virudhachalam train stop at Vazhappadi? -Village expectation

சேலம்-விருத்தாசலம் ரெயில் வாழப்பாடியில் நின்று செல்லுமா?-கிராம மக்கள் எதிர்பார்ப்பு