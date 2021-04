மாவட்ட செய்திகள்

புதுச்சேரி மாநிலத்தில் நடந்த தடுப்பூசி திருவிழாவில் 7,172 பேர் தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர்; சுகாதாரத்துறை செயலர் தகவல் + "||" + 7,172 people have been vaccinated at the Puducherry state vaccination festival; Health Secretary Information

