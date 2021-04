மாவட்ட செய்திகள்

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் 15 பேர் மீது வழக்கு + "||" + Prosecution of 15 persons under the Prevention of Torture Act

வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் 15 பேர் மீது வழக்கு