மாவட்ட செய்திகள்

போலீசார் வழக்கு போடாமல் தாமதம்:தலையில் அரிவாள் வெட்டு காயத்துடன் வந்த விவசாயிகலெக்டரிடம் புகார் + "||" + The farmer, who came with a scythe wound on his head due to the delay in filing the case with the police, complained to the Collector about it.

போலீசார் வழக்கு போடாமல் தாமதம்:தலையில் அரிவாள் வெட்டு காயத்துடன் வந்த விவசாயிகலெக்டரிடம் புகார்