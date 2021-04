மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் இருந்து ஷார்ஜா செல்லும் விமானத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு + "||" + The flight from Trichy to Sharjah had a technical glitch and the passengers were staying at the hotel.

திருச்சியில் இருந்து ஷார்ஜா செல்லும் விமானத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு