மாவட்ட செய்திகள்

தா.பேட்டை அருகே பரிதாபம்:வறுமை வாட்டியதால் வயதான தம்பதி விஷம் குடித்து தற்கொலை + "||" + An elderly couple committed suicide by drinking poison due to poverty near Dhaka.

தா.பேட்டை அருகே பரிதாபம்:வறுமை வாட்டியதால் வயதான தம்பதி விஷம் குடித்து தற்கொலை