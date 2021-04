மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில்ஒரு நாளைக்கு 10 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட இலக்கு நிர்ணயம்மாநகராட்சி ஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் தகவல் + "||" + The goal is to vaccinate 10,000 people a day

சேலத்தில்ஒரு நாளைக்கு 10 ஆயிரம் பேருக்கு தடுப்பூசி போட இலக்கு நிர்ணயம்மாநகராட்சி ஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் தகவல்