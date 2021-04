மாவட்ட செய்திகள்

டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வயலுக்குள் கவிழ்ந்த கன்டெய்னர் லாரி + "||" + Of the driver Losing control Inverted into the field Container truck

டிரைவரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து வயலுக்குள் கவிழ்ந்த கன்டெய்னர் லாரி