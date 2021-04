மாவட்ட செய்திகள்

ரம்ஜான் நோன்பு தொடங்க இருப்பதன் எதிரொலி: பள்ளிப்பட்டு மசூதிகளில் கிருமிநாசினி தெளிப்பு + "||" + Echoes of the start of Ramadan fasting: Disinfectant spraying in mosques

ரம்ஜான் நோன்பு தொடங்க இருப்பதன் எதிரொலி: பள்ளிப்பட்டு மசூதிகளில் கிருமிநாசினி தெளிப்பு