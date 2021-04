மாவட்ட செய்திகள்

போதிய இட வசதி இல்லாததால் திருவாரூர் அரசு அருங்காட்சியகத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The public demanded that the Thiruvarur Government Museum be upgraded due to lack of space

போதிய இட வசதி இல்லாததால் திருவாரூர் அரசு அருங்காட்சியகத்தை மேம்படுத்த வேண்டும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை