மாவட்ட செய்திகள்

யுகாதி பண்டிகையை முன்னிட்டு பழனி பெரியநாயகி அம்மன் கோவிலில் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பு + "||" + On the eve of the Yugadi festival Almanac reading at Palani Periyanayaki Amman temple

யுகாதி பண்டிகையை முன்னிட்டு பழனி பெரியநாயகி அம்மன் கோவிலில் பஞ்சாங்கம் வாசிப்பு