மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு மேளம், நாதஸ்வரம் இசைத்து கரகம் ஆடி வந்த இசைக்கலைஞர்கள் + "||" + Musicians who came to the Tanjore Collector's Office to play the drums and Nathaswaram

தஞ்சை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு மேளம், நாதஸ்வரம் இசைத்து கரகம் ஆடி வந்த இசைக்கலைஞர்கள்