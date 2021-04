மாவட்ட செய்திகள்

கிருஷ்ணகிரி அருகே தடுப்பு சுவரில் வேன் மோதியதில் பழ மூட்டைகள் சாலையில் சிதறின. + "||" + Bundles of fruit were scattered on the road

