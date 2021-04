மாவட்ட செய்திகள்

சாதகமற்ற சீதோஷ்ண நிலையால் பயறு, உளுந்து விளைச்சல் குறைவு கொள்முதல் விலையும் குறைந்து விட்டதால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Farmers are worried as the unfavorable weather conditions have reduced the yield of pulses and pulses and reduced the purchase price

சாதகமற்ற சீதோஷ்ண நிலையால் பயறு, உளுந்து விளைச்சல் குறைவு கொள்முதல் விலையும் குறைந்து விட்டதால் விவசாயிகள் கவலை