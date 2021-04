மாவட்ட செய்திகள்

பூதலூர் வட்டாரத்தில் 2,315 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடப்பட்டது மருத்துவ அலுவலர் தகவல் + "||" + A total of 2,315 people have been vaccinated against corona in the Puthalur area, according to a medical official

