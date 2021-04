மாவட்ட செய்திகள்

கரூரில் நீண்ட வரிசையில் நின்று கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பொதுமக்கள் + "||" + Civilians standing in long queues in Karur vaccinated against corona

கரூரில் நீண்ட வரிசையில் நின்று கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட பொதுமக்கள்