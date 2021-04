மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா அச்சுறுத்தலையும் மீறிகோவில்களில் பக்தர்கள் தமிழ்ப்புத்தாண்டு தரிசனம் + "||" + Devotees at Trichy temples, despite the threat of corona, performed Sami darshan on New Year's Day.

