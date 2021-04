மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அருகே மோட்டார் சைக்கிள் மீது லாரி மோதிஊராட்சி மன்ற தலைவர் தலை நசுங்கி சாவு;மகனை பார்க்கச்சென்ற போது பரிதாபம் + "||" + A panchayat leader who was visiting his son was crushed to death when his lorry collided with a motorcycle near Trichy.

