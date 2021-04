மாவட்ட செய்திகள்

கோவிலில் அகல் விளக்கு ஏற்றும்போது சேலையில் தீப்பிடித்து படுகாயம் அடைந்த மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி சாவு + "||" + An old woman who was injured when her sari caught fire while lighting a lantern in the temple died without any treatment

கோவிலில் அகல் விளக்கு ஏற்றும்போது சேலையில் தீப்பிடித்து படுகாயம் அடைந்த மூதாட்டி சிகிச்சை பலனின்றி சாவு