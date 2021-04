மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பரவல் எதிரொலி:பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வை நடத்தலாமா? ஒத்திவைக்கலாமா?மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் கருத்து + "||" + Can the Plus-2 general Exam be held as planned as the corona spread is increasing? Or postpone? Some students and parents were asked to comment.

கொரோனா பரவல் எதிரொலி:பிளஸ்-2 பொதுத்தேர்வை நடத்தலாமா? ஒத்திவைக்கலாமா?மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் கருத்து